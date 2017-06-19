كريستيانو رونالدو يضع شرطاً للبقاء في ريال مدريد

وضع النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو ، شرطا للموافقة على البقاء مع #ريال_مدريد الإسباني، وعدم الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وراجت مؤخرا تقارير ترشح رحيل رونالدو عن ريال مدريد، مشيرة إلى أن صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم قرر ترك إسبانيا لشعوره بأن ريال مدريد لا يسانده بما فيه الكفاية في قضية تهربه من الضرائب

وينتظر مجلس إدارة النادي الملكي، برئاسة فلورنتينو بيريز، انتهاء بطولة كأس العالم للقارات المقامة في روسيا، والتي ستلعب آخر مبارياتها يوم 2 يوليو المقبل، للتحدث مع اللاعب، وإقناعه بالعدول عن رأيه.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن كريستيانو رونالدو اشترط بقائه في ريال مدريد، بدفع إدارة النادي الملكي المبلغ المطلوب لمصلحة الضرائب، والمقدر بـ 14.7 مليون يورو، للموافقة على البقاء في إسبانيا، وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف، ورأت الصحيفة أن دفع إدارة النادي الملكي المبلغ المطلوب لمصلحة الضرائب، هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، التي أثارت الذعر لدى أنصار النادي الملكي، منذ الإعلان عن اتهام صاروخ ماديرا بالتهرب الضريبي.

وكانت النيابة العامة في مدريد اعلنت الثلاثاء انها تقدمت ببلاغ ضد رونالدو واتهمته “بأربع جرائم ضد الخزانة العامة بين عامي 2011 و2014 … التي تنطوي على غش ضريبي” بمبلغ 14,7 ملايين يورو (16,5 مليون دولار).

واعتبرت النيابة العامة ان رونالدو “استفاد من كيان شركة انشأت في 2010 لاخفاء العائدات التي يحصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور من امام سلطات الضرائب”.

وكان اسم رونالدو ورد في تقارير “فوتبول ليكس” التي كشفت في 2016 وثائق تتعلق بعمليات تهرب ضريبي على نطاق واسع في عالم كرة القدم شملت العديد من اللاعبين والمدربين في اوروبا.

لكن المهاجم البرتغالي نفى مرارا قيامه بعمليات تهرب ضريبي، ونشر أواخر العام الماضي كشوفات مالية بقيمة 225 مليون يورو، وهو أكد الأربعاء بأنه “مرتاح الضمير”، بينما أبدى فريقه ريال مدريد ثقته بـ “البراءة التامة” لقائد منتخب البرتغال.

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