آلاف الكويتيين يخرجون للصحراء بحثاً عن كنز مزعوم ! ( فيديو )

رغم درجة حرارة بلغت نحو 46 مئوية، وصوماً امتص المياه من الأجساد وأنهكها، إلا أن بحثا عن “كنز” جنوبي الكويت دفع بالطاقة في أوصال آلاف الشباب، السبت، ليتحدوا هذه الصعاب.

وأطلق الناشط الكويتي في وسائل التواصل الاجتماعي، عبد الله الجاسر، “عبودكا”، عبر حسابه على تويتر (الجمعة 15/6) مسابقة، بحلول منتصف أول أمس السبت، للبحث عن 30 ألف دينار كويتي (100 ألف دولار أمريكي) في منطقة “بر بنيدر” جنوبي البلاد.

ورصدت لقطات مصورة تقاطر آلاف الشباب إلى المنطقة بمعاولهم، بحثا عن “الكنز”، رغم الصوم وارتفاع الحرارة، ما أوقع مشاجرات بين بعضهم، بخلاف “استياء” حكومي من “الإضرار بالبيئة”.

وانشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت بأنباء الكنز المزعوم، والتفاعلات مع “عبودكا”.

فيما استدعت الهيئة العامة للبيئة (حكومية) منظم المسابقة، الجاسر، للتحقيق، واتهمته بـ”تفكيك التربة” والإضرار بالبيئة.

وقال مصدر من الهيئة لوكالة أنباء الأناضول، دون ذكر اسمه، كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن الجاسر “حاول التنصل من فعلته، وزعم أنها جاءت لتحفيز الشباب على العمل وفي إطار التواصل الاجتماعي بيني وبين متابعيه”.

وذكر المصدر أن عبودكا “أكد أنه في الوقت نفسه لم يقصد الإساءة إلى أحد، ولا التعدي على قوانين الدولة، وأنه سيقوم عقب العيد مع متابعيه بزرع 1200 شتلة في المكان نفسه لإعادة تشجيره”.

فيما نقلت صحيفة الرأي الكويتية عبر موقعها الإلكتروني تصريح الناشط لها بأنه “برغم استغرابي من تحرك أجهزة الدولة، إلا أن اتصالات عدة تلقيتها من قيادات حكومية تتضمن إطراءات وإشادات أثلجت صدري”، دون أن يسمي القيادات التي قال إنها اتصلت به.

ولم يختتم اليوم (السبت) بإعلان أي من المتواجدين العثور على “الكنز” المزعوم. (ANADOLU)

عكس السير