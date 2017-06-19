كيف تقضي على رائحة الفم الكريهة أثناء الصوم ؟

يعاني كثيرون من رائحة الفم الكريهة في #شهر_رمضان، والسبب يعود إلى #بكتيريا تنشط أثناء #الصوم بسبب قلة إفراز اللعاب.
وهناك سبل عدة للتخلص من #رائحة_الفم_الكريهة في رمضان، وفق ما اوردت قناة العربية، منها :
*تنظيف اللسان كونه بيئة خصبة لتراكم البكتيريا.
*استعمال خيط الأسنان للتخلص من بقايا الطعام.
*الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور.
*الإكثار من تناول الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين “C”.
*الإقلاع قدر الإمكان عن التدخين بعد الإفطار.
*مضغ العلكة بعد الإفطار لتحفيز تكون اللعاب.
*تناول الينسون والشاي الأخضر بعد الإفطار.
*مضغ حبات من الهيل بعد الإفطار.
*الحد من شرب القهوة.
*معالجة الأسنان من التسوس.
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