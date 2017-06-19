كيف تقضي على رائحة الفم الكريهة أثناء الصوم ؟

يعاني كثيرون من رائحة الفم الكريهة في #شهر_رمضان، والسبب يعود إلى #بكتيريا تنشط أثناء #الصوم بسبب قلة إفراز اللعاب.

وهناك سبل عدة للتخلص من #رائحة_الفم_الكريهة في رمضان، وفق ما اوردت قناة العربية، منها :

*تنظيف اللسان كونه بيئة خصبة لتراكم البكتيريا.

*استعمال خيط الأسنان للتخلص من بقايا الطعام.

*الإكثار من شرب السوائل بين الإفطار والسحور.

*الإكثار من تناول الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين “C”.

*الإقلاع قدر الإمكان عن التدخين بعد الإفطار.

*مضغ العلكة بعد الإفطار لتحفيز تكون اللعاب.

*تناول الينسون والشاي الأخضر بعد الإفطار.

*مضغ حبات من الهيل بعد الإفطار.

*الحد من شرب القهوة.

*معالجة الأسنان من التسوس.

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