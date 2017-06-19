كيف يخطط رونالدو و جورجينا للحصول على طفلهما ” السوبر ” ؟

يخطط نجم #ريال_مدريد الإسباني، #كريستيانو_رونالدو ، لإنجاب ابن “مثالي” من صديقته جورجينا رودريغيز، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وارتاد النجم البرتغالي، وصديقته البالغة من العمر 22 عاما، مصحة بغرض إجراء فحوصات لحمضهما النووي، قبل أربعة أشهر، بحسب الصحيفة.

ومما عزز الشائعات حول حمل صديقة رونالدو، ظهورها بجانبه، مؤخرا، وبطنها منتفخ بعض الشيء، بحسل ما ذكرت قناة سكاي نيوز، وأجرى رونالدو، البالغ من العمر 32 عاما، فحوصات الحمض النووي حتى يتبين مدى توافق الجينات مع صديقته، “حرصا” منه على إنجاب طفل “مثالي”.

وسبق لرونالدو أن رزق بابنه رونالدو الصغير (جونيور) البالغ من العمر حاليا سبع سنوات، عن طريق استئجار رحم أم مجهولة الهوية.

كما ذكرت وسائل إعلام، أن رونالدو رزق بمولودين توأم خلال الأسبوع الماضي، عن طريق استئجار الرحم، جرى تسميتهما بإيفا وماتيو.

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