” لأول مرة ” .. إيران تقصف دير الزور رداً على الهجوم الذي استهدف قبر الخميني

أطلقت إيران صواريخ على قوات تابعة لتنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) في سوريا الأحد “انتقاما” لهجوم نفذه التنظيم الإرهابي في إيران مطلع الشهر الجاري، بحسب تقارير إخبارية إيرانية.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ ضد موقع في دير الزور.

وجاء في بيان للحرس الثوري: “قصفت صواريخنا قاعدة لداعش في شرقي سوريا”، مشيرا إلى أن الهجوم هو عقاب “للإرهابيين الإجراميين” وانتقاما لضحايا هجوم السابع من حزيران/ يونيو في طهران.

وكان تنظيم الدولة (داعش) أعلن مسؤوليته عن هجوم وقع في السابع من حزيران/ يونيو هاجم خلاله سبعة إرهابيين البرلمان الإيراني وضريح لمرشد الثورة الإيرانية الراحل آية الله الخميني، مما خلف 18 قتيلا و40 مصابا.

وقالت إيران إن الهجوم هو تحذير للإرهابيين وداعميهم بعدم محاولة تنفيذ مثل تلك الهجمات مرة أخرى.

وتم إطلاق الصواريخ متوسطة المدى من مواقع للقوات الجوية في غربي إيران. (DPA)

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