مانشستر يونايتد يسابق الزمن لحسم صفقة بيريسيتش

يعقد مسؤولو نادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي اجتماعاً، مطلع الأسبوع الجاري، مع نظرائهم في #إنتر_ميلان الإيطالي، للتفاوض حول شروط ضم اللاعب الدولي الكرواتي #إيفان_بيريسيتش ، إلى صفوف فريق “الشياطين الحمر”، خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تأمل في حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، لتفادي تدخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبدى مؤخراً، اهتمامه بالنجم الكرواتي، حيث قد يؤدي ذلك لرفع سعر اللاعب.

والجدير بالذكر أنّ مسؤولي مانشستر يونايتد قد اتفقوا على البنود الشخصية في الصفقة، مع وكيل أعمال إيفان بيريسيتش، بحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف، فيما يحاول إنتر ميلان الحصول على مقابل ضخم لتسريح اللاعب يقدر بـ 55 مليون يورو.

وكان بيريسيتش، البالغ من العمر 28 عاماً، قد تألق مع المنتخب الكرواتي في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم التي جرت صيف العام الماضي بفرنسا، كما ساهم، الموسم المنقضي، في ظفر انتر ميلان بتأشيرة المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم للموسم القادم.

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