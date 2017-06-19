مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس اقتراحاً سيغير شكل المباريات كلياً

يعكف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( #البورد ) على دراسة اقتراح جديد، قد يغير الكيفية التي تجري بها مباريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لوثيقة جديدة صادة عن المجلس تحت عنوان “بلاي فير”، فإن الاقتراح يقضي بتقليل وقت المباراة إلى 60 دقيقة فقط، مقسمة على شوطين، مع إيقاف الوقت عند توقف اللعب.

وبحسب الوثيقة، التي تضم مقترحات أخرى، فإن وقت اللعب الفعلي خلال المباريات حاليا هو أقل من 60 دقيقة وذلك بسبب عوامل عدة، طبقاً لما اوردت قناة سكاي نيوز، ويسعى المجلس من وراء هذا الاقتراح إلى تحسين سلوكيات اللاعبين خلال المباريات وزيادة زمن اللعب الفعلي، إلى جانب توفير المزيد من المتعة والإنصاف في المباريات.

وكشفت الوثيقة بالتفصيل عن حالات إيقاف حكام المباريات للوقت خلال المباراة، وذلك عند احتساب ركلة جزاء أو ركلة حرة أو عند تسجيل هدف أو مع إصابة لاعب أو في حالة منح بطاقة صفراء أو حمراء لأحد اللاعبين أو عند تبديل اللاعبين أو مع خروج الكرة خارج حدود الملعب.

وكان المجلس قد ناقش مؤخرا طريقة جديدة لتنفيذ ركلات الترجيح لجعلها أكثر إنصافا لكلا الفريقين.

عكس السير