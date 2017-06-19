مسؤول نظامي : يتم إيصال الكتب المدرسية إلى ” مناطق ساخنة ” منها إدلب و ريف الرقة و غوطة دمشق

أعلن مدير مؤسسة المطبوعات في وزارة تربية النظام، زهير سليمان، توزيع 60% من الكتب التي تم طبعها، والبالغ عددها نحو 70 مليون كتاب.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن رمضان، قوله يوم الخميس (15/6): “يجري العمل على إيصال الكتب إلى إدلب، والبالغ عددها 1.8 مليون كتاب، رغم أن تكلفة نقل الشاحنة الواحدة بلغ نحو 500 ألف ليرة، بعد أن كانت كلفتها سابقاً نحو 30 ألف ليرة”.

وأكد أن الكتب توزع في كل المناطق في المحافظة، “باعتبار أن المدارس مفتوحة فيها والكادر التدريسي موجود فيها، وبالتالي فإن خطة توزيع الكتب على المحافظة تنفذ بشكل كامل”.

وفيما يتعلق بمنطقتي حرستا ودوما بريف دمشق، قال إنه تم إرسال الكتب إلى المنطقتين بالقوائم واللوائح، مؤكداً “أن هناك مدارس مفتوحة تدرس منهاج الدولة وأن الكتاب المدرسي خط أحمر بالنسبة للدولة، ولذلك فهي تعمل على إيصاله للمناطق الآمنة والساخنة”.

وفيما يتعلق بمحافظتي الرقة ودير الزور أشار إلى إيصال الكتب إلى المناطق التي طرد منها داعش، عبر حلب ومطار القامشلي، لافتاً إلى أن المدارس في الريف مغلقة، وبالتالي لا يمكن إرسال الكتب إلى تلك المناطق.

وكشف أن قيمة خسائر المطبوعات والآليات والكتب بلغت نحو 10 مليارات ليرة، مؤكداً أنه سيتم ترميم المبنى القديم للمطبوعات في منطقة برزة.

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