مسوؤل إيراني : بضربة ” ليلة القدر ” على دير الزور حذرنا الأمريكيين من اللعب بذيل الأسد ( فيديو )

أكد برلماني إيراني أن الضربة الإيرانية على مواقع “داعش” في دير الزور، مثلت ردا على الأمريكيين إضافة إلى كونها انتقاما للهجوم المزدوج في طهران.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان، قوله إن الضربة الصاروخية الإيرانية في سوريا تعني دخول إيران مرحلة جديدة في مواجهة الإرهاب.

وتابع قائلا إنه في الوقت الذي صوت فيه مجلس الشيوخ الأمريكي على عقوبات استهدفت قدرات طهران الصاروخية، أصبحت إيران اليوم في مقدمة الدول من حيث هذه القدرات.

وشدد على أن هذه الضربات جاءت بمثابة رد على الولايات المتحدة.

واستطرد قائلا: “سيكون ردنا ساحقا: لا يمكنهم اللعب بذيل الأسد ويجب أن يتحملوا تبعات أي حماقة يرتكبونها”. (RT)

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