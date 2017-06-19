مصر تحجب موقعي النسخة الإنكليزية لصحيفتين تركيتين

حجبت مصر، موقعي النسخة الإنكليزية لصحيفتين تركيتين، وذلك ضمن إجراءات اتخذتها الحكومة ضد العديد من المواقع الإلكترونية التي قالت إنها “تدعم الإرهاب”، وبالتزامن مع قطع العلاقات مع قطر حليفة تركيا.

وقال مستخدمون اليوم إنهم لا يستطيعون الوصول لموقعي النسخة الإنكليزية لصحيفتي “حرييت” و “ديلي صباح”.

وتعتبر صحيفة “حرييت” تابعة لمجموعة “دوغان” المستقلة، وتعد معارضة إلى حد ما لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. ولم تتأثر النسخة التركية للصحيفة.

أما “ديلي صباح” فهي موالية بشدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولم تتأثر أيضا نسختها التركية. كما لم تتضرر شبكة “تي آر تي” الحكومية.

ولم يصدر بعد أي تعقيب من أي جهة حكومية مصرية.

تجدر الإشارة إلى وجود الكثير من الخلافات بين مصر وتركيا. ولا تعترف تركيا بصورة كاملة بحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تتهمه بقيادة انقلاب أدى إلى الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. (DPA)

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