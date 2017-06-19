مهاجم مسجد لندن غير معروف لدى أجهزة الأمن

قالت السلطات البريطانية إن الرجل الذي دهس بشاحنة مصلين قرب مسجد في لندن اليوم الاثنين ليس معروفا لدى أجهزة الأمن فيما يتصل بالتطرف اليميني.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الأمن بوزارة الداخلية بن ولاس “هذا الرجل ليس معروفا لدى السلطات في مجال التطرف أو التطرف اليميني”.

ووصفت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية الهجوم على مجموعة من المصلين أثناء مغادرتهم المسجد في شمال لندن مما أسفر عن سقوط شخص واصابة عشرة آخرين بأنه هجوم إرهابي مقزز على مسلمين.

وكانت شرطة لندن قد أعلنت أن الهجوم الذي وقع قرب مسجد بشمال لندن ينطوي على “كل دلائل الإرهاب”.

كما تم إلقاء القبض على الشخص الذي يشتبه في أنه كان يقود السيارة الـ”فان” للاشتباه في تورطه في محاولة قتل، ولم يتم التعرف على مشتبهين آخرين أو إبلاغ الشرطة بشأنهم. (REUTERS)

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