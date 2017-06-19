” موزيلا ” تطلق متصفح ” فايرفوكس 54 ” الجديد

أعلنت مؤسسة #موزيلا عن إطلاق إصدار جديد من متصفح الويب #فايرفوكس الشهير.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية أنها قامت في الإصدار 54 الجديد بتحسين العمل بالكثير من علامات التبويب، مؤكدة أن المتصفح يستخدم حالياً ما يصل إلى أربعة عمليات لنظام التشغيل لتنفيذ محتويات الويب على جميع علامات التبويب المفتوحة.

وأضافت أن متصفح فايرفوكس كان يستخدم في السابق عملية واحدة لنظام التشغيل، وهو ما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى إبطاء جميع مواقع الويب المفتوحة بسبب أحد مواقع الويب المعقدة، ويعمل الإصدار الجديد من فايرفوكس على تنزيل صفحات الويب وتصفحها بشكل أكثر سلاسة، وخاصة على الأجهزة المزودة بسعات محدودة لذاكرة الوصول العشوائي. ( DPA )

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