ميلان يوافق على رحيل دوناروما إلى ريال مدريد مقابل رونالدو

يبدو هناك صفقة تبادلية من العيار الثقيل تلوح في الأفق بين #ريال_مدريد الإسباني ونظيره ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد ماسيمليانو ميرابيلي المدير التنفيذي لميلان أن ناديه يجهز لصفقة تبادلية محتملة تقضي بانتقال حارس الروسونيري #جانلويجي_دوناروما إلى النادي الملكي مقابل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الميرينغي.

وقال ميرابيلي في تصريحات صحفية: “إذا طلب رونالدو الرحيل من ريال مدريد، وحاولت إدارة ريال مدريد التعاقد مع دوناروما، فمن الممكن أن نتحدث مع بيريز عن صفقة تبادلية”.

وأضاف بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “حتى الآن لم يحدث جديد، الملاك لن يقبلوا أي عرض لدوناروما، ليس لدينا أي خطط لبيعه، نريده أن يبقى في النادي وأن يصبح رمزاً للنادي وربما قائد في المستقبل”.

جدير بالذكر أن دوناروما كان قد رفض تجديد تعاقده مع ميلان، في المقابل فإن جل التقارير ترشح رحيل رونالدو عن ريال مدريد بسبب قضية التهرب الضريبي المتهم فيها النجم البرتغالي.

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