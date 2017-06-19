هولندا : مسيرة لآلاف الهولنديين تجني مليون و نصف المليون يورو للاجئين ( فيديو )

تمكن خمسة آلاف هولندي من جمع مبلغ كبير للاجئين والهاربين من العنف، بعد مسيرة طويلة على الأقدام.

وقالت هيئة الإذاعة الهولندية، أول أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن 5 آلاف من الهولنديين، قاموا بالمشي مسافة 40 كيلو متراً على الأقدام، من مدن أمستردام وروتردام ونايمخين، لجمع أموال لللاجئين من العنف والحرب والاضطهاد، وتمكنوا خلالها من جمع مليون ونصف المليون من اليوروهات.

وقال المنظم روبرت فيرداون: “إنه شيء رائع ويبعث الدفء في القلب، يظهر خروج هذا العدد من الناس للمشي في هذا الحدث أن الهولنديين ليسوا غير مبالين، ولم يتركوا اللاجئين حول العالم وشأنهم”.

في النسخ الست الأولى لهذا الحدث، تم المشي فقط من روتردام إلى دينهاخ، والسنة الماضية كانت البداية من مدينة نايميخن والنهاية في أرنهم، أما أمستردام فقد شاركت للمرة الأولى هذه السنة.

وتم تخصيص برنامجين للعائلات والأطفال في أمستردام، وتم تنظيم مشي لمدة ساعتين مساءً، وشارك ألف شخص، واستطاعوا أن يختاروا بين طريق 10 كيلو متر أو 20.

عكس السير