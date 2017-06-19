وزير الخارجية الألماني : البريطانيون سيدفعون ثمناً باهظاً

أعرب وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، عن اعتقاده بإمكانية أن تسلك بريطانيا منحى سياسياً في اتجاه الاتحاد الأوروبي مجدداً.

وقال جابريل في تصريحات لمجموعة صحف “شبكة ألمانيا التحريرية” الاثنين، قبل بدء المفاوضات في بروكسل حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: “اتضح تدريجياً الآن أن البريطانيين سيدفعون ثمناً باهظاً لخروجهم من الاتحاد”.

وذكر جابريل أنه من الملاحظ أن الغالبية العريضة من الشباب في بريطانيا موالون لأوروبا، ولا يريدون خروج بلادهم من الاتحاد، وقال: “هذا العامل كان فعالاً خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومن هذه الحركة من الممكن أن تتطور في وقت ما غالبية جديدة في الانتخابات والاستفتاءات”.

ووجه جابريل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، انتقادات حادة للمحافظين في بريطانيا لتلاعبهم بمشاعر المواطنين، وقال: “كان هناك أفراد يعتقدون أنهم سيجلبون لأنفسهم منافع سياسية بجعل الاتحاد الأوروبي كبش فداء لكافة مشكلات بلدهم… أوروبا تحولت إلى قطعة نقدية صغيرة في لعبة سياسية داخلية… لم أشهد مطلقاً سياسة غير مسؤولة على هذا النحو في ديمقراطية ناضجة”. (DPA)

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