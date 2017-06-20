أستراليا تعلق عملياتها الجوية في سوريا خوفاً من روسيا

أعلنت استراليا اليوم الثلاثاء تعليق عملياتها الجوية فوق سوريا، على خلفية التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعد إسقاط الأخيرة مقاتلة للنظام السوري قبل يومين.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان، إنها أوقفت عملياتها الجوية في سوريا (ضد تنظيم “داعش” الإرهابي)، كإجراء احترازي مؤقتاً.

وأشارت إلى أن التعليق يقتصر على سوريا فقط ولا يشمل العمليات في العراق.

وذكر البيان أن الوزارة تراقب الوضع في الأجواء السورية عن كثب، وأنها ستستأنف عملياتها عندما يحين الوقت المناسب.

وتشارك القوات الجوية الأسترالية في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد منظمات إرهابية في سوريا والعراق. (ANADOLU)

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