ألمانيا : لاجئ سوري يعترف بالاشتراك في التخطيط لهجوم إرهابي في الدنمارك

أقر لاجئ سوري أمام المحكمة المحلية بمدينة رافنسبورغ بولاية بادن-فورتمبرغ الألمانية بالمشاركة في التخطيط لتنفيذ هجوم إرهابي في الدنمارك.

وقال اللاجئ السوري، أمس الإثنين، في مستهل الجلسة إنه اشتري أعواد ثقاب، وبطاريات، وأجهزة لاسلكية، وكان يعتزم نقلها إلى كوبنهاغن.

وأضاف أنه كان مقرراً أن يسلم هذه المواد إلى شخص هناك، وقال: “مهمتي كانت ستنتهي بذلك، وكنت سأعود “.

ولكن الادعاء العام اتهم اللاجئ بأنه لم يكن يعد لهجوم فقط، بل كان يعتزم تنفيذه بنفسه.

يُذكر أن اللاجئ جاء إلى ألمانيا في منتصف 2015، وعاش في نزل في ولاية بادن- فورتمبرغ الألمانية.

واشترى المتهم تذكرة قطار يمر عبر مدينتي أولم وهامبورغ إلى كوبنهاغن، ولكنه لم يصل إلا إلى الحدود الدنماركية-الألمانية، ورفضت السلطات دخوله بسبب نقص أوراقه، ليعتقل بعد ذلك في ألمانيا. (DPA)

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