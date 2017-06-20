ألمانيا : لا نستطيع مواجهة أزمة اللجوء بمفردنا

طالب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل الثلاثاء، بمزيد من الدعم الدولي في التعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، في تعليقات تتزامن مع اليوم العالمي للاجئين.

وقال غابريل إن ألمانيا، “لا تستطيع مواجهة هذه التحديات بمفردها … نحن بحاجة إلى جهود دولية مشتركة وتوزيع أكثر عدلاً للمسؤولية من أجل تخفيف معاناة اللاجئين في جميع أنحاء العالم ومنع حدوث أزمات لاجئين طويلة الامد في المقام الأول”.

وأضاف أن الجهود الألمانية تنصب على حماية اللاجئين في بلدانهم، وأضاف أنه في سوريا على سبيل المثال، عززت برلين ميزانيتها ذات الصلة بالمساعدات الإنسانية الخارجية بمقدار عشرة أضعاف خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأضاف أن هذا الأمر جعل من برلين التي انفقت 3ر1 مليار يورو (45ر1 مليار دولار) على المساعدات العام الماضي، واحدة من أكثر الدول سخاء من حيث الإنفاق الإنساني.

يذكر أن ألمانيا استقبلت أكثر من مليون لاجئ فروا من الحروب في أفريقيا والشرق الأوسط على مدى السنوات القليلة الماضية. (DPA)

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