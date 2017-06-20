ألمانيا : مجهولون يضرمون النار بخطوط سكك حديدية في عدة مناطق

قبل نحو ثلاثة أسابيع على قمة مجموعة العشرين في هامبورج، أضرم مجهولون النار في عدد من خطوط السكك الحديدية في كافة أنحاء ألمانيا.

وترجح الشرطة وفقا للتحقيقات الأولية أن يكون الجناة من المتطرفين.

وقال متحدث باسم شرطة برلين إنه تم رصد 13 حريقا في خطوط سكك حديدية بعدة ولايات ليلة الاثنين.

وشملت الحرائق مدن برلين وهامبورج وكولونيا ودورتموند ولايبزيغ ومنطقة واحدة على الأقل في ولاية سكسونيا.

ولا تستبعد سلطات التحقيق أن يكون هناك دافع سياسي وراء هذه الحرائق على خلفية قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة هامبورج الألماني يومي 7 و8 تموز المقبل. (DPA)

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