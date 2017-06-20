ألمانيا : مصلحة المستهلك تعدم أطناناً من لعبة ” سبينر ” غير الآمنة

أعلنت مصلحة المستهلك في ألمانيا نيتها إعدام ما يقدر بـ 35 طنا من لعبة سبينر fidget spinners ذائعة الصيت، وذلك بعد أن اعتبرت “غير آمنة”.

وصودرت هذه الألعاب في جمارك مطار فرانكفورت، حيث كان من المقرر أن يتم بيعها إلى المحلات التجارية.

وكانت تلك الألعاب قد أحضرت عبر الطائرة من #الصين حيث صنعت هناك.

وقال مكتب الجمارك المركزي: “برغم أنها وزعت في جميع القارة الأوروبية، إلا انها نماذج غير آمنة، يمكن أن تفك أزرارها (دوارات) بسهولة ويتم ابتلاعها بواسطة الأطفال الصغار”.

وطبقا لما ذكره موظفو مصلحة الجمارك المركزية يوم الجمعة، فإنها أيضا تفتقد لعلامة CE المطلوبة لحماية المستهلكين، حيث لم تتوفر في هذه الشحنات.

وقال الموظف كريستين ستري أن هناك 35 طناً من هذه اللعبة “غير آمنة”، تمت مصادرتها في شهر واحد فقط. (alarabiya)

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