أمريكا رداً على التهديدات الروسية : قواتنا في سوريا قادرة على الدفاع عن نفسها

أعلنت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن قوات بلادها العاملة في سوريا أو في مجالها الجوي قادرة على الدفاع عن نفسها، وذلك ردًا على التهديد الروسي باستهداف أي طائرة أجنبية يتم رصدها في مناطق عملياتها بسوريا.

وقال رئيس الهيئة الجنرال جوزيف دانفورد، إنه قلق من التقارير بشأن تهديدات موسكو بـ “استهداف” الطائرات العسكرية الأمريكية التي تحلق غرب نهر الفرات شمالي سوريا، بحسب ما نقلت صحيفة “ستارز آند سترايبس” العسكرية الأمريكية.

وجاءت التصريحات بعد يوم واحد من إسقاط “التحالف الدولي”، الذي تقوده الولايات المتحدة، طائرة من طراز “سو 22″، تابعة للنظام السوري جنوبي مدينة “الطبقة” بريف الرقة.

وبالرغم من التهديد الروسي عقب إسقاط المقاتلة السورية بتعليق العمل بالمذكرة الخاصة بضمان سلامة التحليقات في سماء سوريا، أوضح “دانفورد” أن “الاتصالات بين البلدين ظلت متواصلة حتى صباح الإثنين”.

وأضاف: “أنا واثق أن التواصل بين مركز عملياتنا ومركز الاتحاد الروسي لا زال مستمرًا، وواثق أيضًا أن قواتنا لديها القدرة على الدفاع عن نفسها”.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت موسكو من أن وسائل الدفاع الجوي الروسية على أرض سوريا وجوها ستواكب أي طائرات وطائرات مسيرة للتحالف يتم رصدها غربي نهر الفرات، باعتبارها أهدافا جوية، بحسب روسيا اليوم. (ANADOLU)

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