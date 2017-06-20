إعلاميو إخبارية و فضائية بشار الأسد يتيهون في البادية السورية و عناصر الميليشيات النظامية يجدونهم بعد 30 ساعة

ضل فريق من قنوات النظام (الإخبارية – الفضائية)، طريقهم في بادية حمص الشرقية لأكثر من يوم، قبل أن يجدهم عناصر من الميليشيات النظامية.

وقالت وسائل إعلام موالية، أمس الإثنين، إن الفريق ضاع لمدة 30 ساعة، خلال عودتهم من تغطية إعلامية، على الحدود السورية العراقية.

وقال إعلاميون موالون إن عدداً من الإعلاميين والمصورين بينهم ربيع ديبة وجعفر يونس وعدنان جمعة، إضافة لما وصفوه بباقي فريق الإعلام الوطني، “ضاعوا بالصحراء”، وانقطعت بهم السبل مع انقطاع جميع وسائل الاتصال.

وبعد ثلاثين ساعة، تمكن عناصر من ميليشيات النظام من العثور عليهم، وقد كانوا جميعهم سالمين، على حد تعبير المصادر الموالية.

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