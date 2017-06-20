إيران توقف 40 شخصاً للإشتباه في إنتمائهم إلى ” داعش “

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، 40 شخصاً في ولاية أذربيجان الغربية، بدعوى انتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن النائب البرلماني نادر كازبور، قوله إن “حملة دهم شملت مدن بيرانشهر وسرداشت ومهاباد وتاكاب بولاية أذربيجان الغربية، ضدّ عناصر داعش”.

و”تمّ توقيف 40 شخصا للاشتباه في انتمائهم إلى التنظيم الإرهابي”، بحسب كازبور.

وأوضح أنّ أجهزة الاستخبارات هي التي نفذت حملة الدهم وعثرت خلالها على أسلحة وذخائر.

وأضاف النائب البرلماني أنّ الجهات المختصة تحقق حالياً حول ما إذا كانت للموقوفين ارتباطات بجهات خارجية.

وفي 7 حزيران / يونيو الحالي، قتل 23 شخصا وجرح 52 آخرون في هجومين تعرض لهما مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، وضريح الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية طهران.

وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي المسؤولية عن تنفيذهما، وفق بيان منسوب إليه. (ANADOLU)

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