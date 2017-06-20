” الأغلى في تاريخ سوريا ” .. عمر خربين يقترب من الانضمام لـ ” الهلال السعودي ” بصفقة انتقال نهائية

قالت وسائل إعلام سعودية إن المهاجم السوري، لاعب نادي الظفرة الإماراتي، عمر خربين، ألمح يوم الاثنين إلى انتهاء إجراءات التوقيع مع نادي الهلال لمدة أربعة أعوام بعد قيامه بوضع 4 قلوب زرقاء عبر حسابه في “سناب شات” قبل قليل.

وكانت إدارة الهلال قد قررت دفع الشرط الجزائي الخاص بعقد المهاجم السوري للنادي الإماراتي والذي تبلغ قيمته 7 ملايين دولار، بحسب الإعلام السعودي.

ومن المقرر أن يتقاضى خربين، وفق المصادر ذاتها، راتباً سنوياً يصل إلى خمسة ملايين ريال (نحو 1.35 مليون دولار).

وكان المهاجم السوري تمسك بالاستمرار مع الهلال بعد نهاية إعارته لصفوف الأخير في نهاية الموسم الماضي حيث قدم جيداً، وساهم بإحراز فريقه لقبي الدوري والكأس.

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