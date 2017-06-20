الأمم المتحدة تحذر من تصادم محتمل بين القوى العسكرية المتداخلة في سوريا

حذرت الأمم المتحدة من تصادم محتمل بين القوى العسكرية المتدخلة في سوريا بعد التوتر الأميركي الروسي جراء إسقاط التحالف الدولي مقاتلة سورية، وإطلاق إيران صواريخ بالستية على مواقع مفترضة لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة دير الزور.

فقد قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك أمس في نيويورك إن هذه الحوادث تزيد من قلق المنظمة الأممية العميق إزاء احتمال وقوع “خطأ في الحسابات وتصعيد النزاع في سوريا”.

وأضاف أن “هذا الخطر يزيد عندما لا يتم توحيد الجهود لقتال تنظيم الدولة وغيره من المنظمات الإرهابية المدرجة (في اللوائح الأممية) من أجل التوصل لحل سياسي شامل للنزاع السوري”.

وتأتي هذه التصريحات بعد تعليق روسيا مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة لتجنب حوادث جوية في الأجواء السورية ردا على إسقاط طائرة “سوخوي 22” الحربية السورية النظامية، وبعد الضربات الصاروخية الإيرانية الأولى من نوعها في سوريا.

عكس السير