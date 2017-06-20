الإعلام الروسي يكذب إعلام النظام : الطيار النظامي الساقط في ريف الرقة لم يتم إنقاذه !

كذبت قناة روسيا اليوم الروسية، إعلام النظام، الذي أكد إنقاذ الطيار النظامي الذي أسقط التحالف الأمريكي طائرته في ريف الرقة، يوم الأحد الماضي.

وقالت القناة إن “عائلة الطيار السوري قائد مقاتلة “سو-22″ التابعة للقوات السورية نفت الأنباء التي تحدثت عن إنقاذه بعد إسقاط طائرته”.

وأضاف أحد أفراد العائلة أنهم لا يملكون أية معلومات عن مصيره.

وكانت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، أوردت في وقت سابق، أن “الجيش السوري تمكن من تأمين الطيار وهو الآن في إحدى مشافي العاصمة دمشق يتلقى العلاج نتيجة إصابة طفيفة تعرض لها بعد إسقاط طائرته”، لافتة إلى أن المصدر هو عائلة الطيار.

والتقت “روسيا اليوم” عائلة الطيار وستبث مقابلة معها في وقت لاحق، على حد تعبيرها.

الجدير بالذكر أن الطيار يدعى “علي فهد”، وينحدر من السلمية بريف حماة.

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