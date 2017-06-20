الدنمارك : مسلمون يوزعون الورود للتعريف بالإسلام ( صور )

وزع عدد من الشباب المسلم في الدنمارك، السبت، الورود على المواطنين في أحد ميادين العاصمة كوبنهاغن ضمن فعالية للتعريف بالإسلام.

ونظمت الفعالية “الجمعية الإسلامية الدنماركية” (DIT) تحت شعار “أنا مسلم”، حيث وضع شباب الجمعية مجسمات مآذن في ميدان البلدية، وقاموا بتوزيع الورود على المارة، وتعريفهم بالإسلام والمسلمين.

وقال شباب المشاركون في الفعالية إنهم يسعون لكسر الصورة النمطية السلبية عن الإسلام والمسلمين.

وأوضحوا أنهم اختاروا شهر رمضان لتنظيم هذه الفعالية، حتى يتسنى لهم شرح أهمية هذا الشهر وخصوصيته لدى المسلمين.

ورصد مراسلنا تفاعل المارة من المواطنين والسياح بشكل إيجابي مع الفعالية.

وتنظم الجمعية منذ 6 سنوات، فعاليات متنوعة لتعريف الدنماركيين بالإسلام والمسلمين، وضمن هذه الفعاليات يوزع أعضاء الجمعية مشروب الشوكولا الساخن وخبزا على المارة خلال فصل الشتاء، لرسم صورة إيجابية للمسلمين. (ANADOLU)

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