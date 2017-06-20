” السلطان ” إبراهيموفيتش يطرق أبواب الدوري الإيطالي

أعلن وكيل أعمال السويدي #زلاتان_إبراهيموفيتش أن “السلطان” تلقى عروضا من أندية في #الدوري_الإيطالي للموسم المقبل.

وأضاف #مينو_رايولا أن اللاعب البالغ من العمر ٣٥ عاما جذب انتباه عدة أندية من مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى احتمال أن تكون إيطاليا هي الوجهة المقبلة.

وبحسب قناة سكاي نيوز، نجح إبرا في تسجيل 17 هدفا مع مانشستر يونايتد في البريميرليغ، قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة أندرلخت في ربع نهائي يوروبا ليغ، وسط أنباء عن عدم اقتناع مدرب الفريق، جوزيه مورينيو، بقدرته على العودة.

وانضم الدولي السويدي إلى مانشستر الصيف الماضي قادما من باريس سان جرمان.

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