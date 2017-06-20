المسؤول عن صيانة ” الحجر الأسود ” يوضح مراحل صيانته ( فيديو )

أظهر تقريرٌ تلفزيوني الصانع الجواهرجي فيصل بن محمد بدر، أكبر مشايخ الذهب في مكة المكرمة والمسؤول عن صيانة #الحجر_الأسود ، وهو يقوم بصيانة الحجر الأسود وتنظيفه وتطييبه، في ركن الكعبة المشرفة، مبينًا طريقة عمله، وكيفية صيانته عبر 6 مراحل دقيقة.

وأوضح فيصل أن الحجر في الأصل بيضاوي الشكل، وفتحته الخارجية على حجم الرأس، وفق الإطار الفضي المحيط به، مصححًا خطأ شائعا؛ وهو أن ما يظهر ويُرى من الحجر الأسود هو الحجر نفسه، قائلا إن هذا غير صحيح؛ فالحجر هو الحجارة السبعة اللامعة الموجودة في الوسط فقط، والمتلاصقة بشكل يستحيل معه على أي أحد أن يخرجها.

وأضاف أن عدد مرات صيانة الحجر الأسود يتراوح من 3 إلى 5 مرات في العام، وتستغرق ما بين نصف ساعة إلى ساعتين، وكل جزء من الحجر لا يغيب عن نظره، وفق ما اوردت قناة العربية، وما ‏يختل فيه يصلحه في الحال هو ‏أو أحد أبنائه، بوضع طلاء “اللك” لملء الفراغات ‏وتذويب تلك المادة باستخدام ‏الكاويات الحديدية.‏

ولفت إلى أن صيانة الحجر الأسود وتنظيفه وتطييبه تتم عبر 6 مراحل، تبدأ أولا من مرحلة تكسير الحجر القديم ثم التسخين والتنظيم وإضافة مادة “اللك” لملء الفراغات وتذويبها بواسطة الكاويات الحديدية مرورا بوضع مكعبات الثلج لتجميد المادة ثم مرحلة القشط وأخيرا التنعيم بواسطة الصنفرة، وتطييبه بأجود أنواع العود والعبير الفواح.

يُذكر أن أسرة الشيخ محمد محمود بدر تحتضن مهمة صيانة وتنظيف الحجر الأسود لأكثر من 10 عقود، مع تفحصه، ومتابعته دوريًا، وتثبيت أحجاره، مع إزالة كل ما يمكن أن يؤثر على رونقه ونظافته.

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