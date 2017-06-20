المغنية الأمريكية كايتي بيري تكسر حاجز 100 مليون متابع على ” تويتر “

أصبحت المغنية الأميركية #كايتي_بيري ، أول شخص يكسر حاجز الـ100 مليون متابع على #تويتر ، لتتفوَّق بذلك على جميع مشاهير العالم.

وكان الحساب الرسمي لتويتر قد احتفل بهذه المناسبة بنشره فيديو يستعرض فيه عدداً من تغريدات النجمة الشابة على امتداد سنواتها الـ8 فيه، مشيراً لزيادة عدد المتابعين في كل عام وصولاً للرقم القياسي، وفق ما اوردت هافينغتون بوست عربي، وبدورها شكرت ذات الـ32 عاماً تويتر على منحها فرصة التواصل مع الجمهور.

وانضمت المغنية الشابة إلى تويتر في فبراير 2009 وغردت منذ ذلك الحين حوالي 8500 تغريدة، أي بمعدل يتجاوز الألف تغريدة في العام الواحد، وتعتبر من أكثر الشخصيات الشهيرة تأثيراً على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تفوت مناسبة دون إبداء رأيها والذي غالباً ما يلقى استحسان جمهورها، فقد نالت تغريدتها في تفجير حفل أريانا في مانشستر ما يقارب 72 ألف إعادة تغريد.

وتتصدر بيري قائمة الحسابات الأكثر متابعة على تويتر بـ100 مليون متابع، يليها المغني الكندي جاستن بيبر (96.5 مليون متابع)، والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما (90.8 مليون)، ومن ثم المغنية الأميركية تايلور سويفت (85.1 مليون)، والمغنية ريهانا (74.1 مليون متابع).

وعلى الرغم من تصدرها القائمة في تويتر إلا أنها لا تنافس أبداً في إنستغرام، حيث تمتلك فقط 66 مليون متابع، وهي غير كافية لجعلها من الـ10 الأوائل، ويسبقها العديد من المشاهير أمثال سيلينا غوميز وأريانا غراندي بيونسيه وتايلور سويفت وكيم كارديشيان، وجميعهن قطعوا حاجز الـ100 مليون متابع.

عكس السير