بالفيديو .. الملك الأردني يشارك في إطفاء حريق

تناقلت وسائل إعلام أردنية مقطع فيديو يظهر مشاركة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في عملية إخماد حريق اندلع السبت بعشرات الدونمات من الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية بمنطقة الكمالية شمالي #عمان .

وأبان المقطع المتداول، وفق ما اوردت صحيفة أنحاء السعودية، الملك وهو يحمل طفاية حريق على كتفه ويسعى جاهداً برفقة الشبان المتواجدين في الموقع في المساعدة في السيطرة على الحريق.

من جهته أوضح الدفاع المدني الأردني أن فرقه سيطرت على الحرائق، التي امتدت لعشرات الدونمات، ولم تسفر عن خسائر بشرية، وقامت الفرق المختصة باستخدام آليات مخصصة للإطفاء والطائرات العمودية.

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