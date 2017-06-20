بالفيديو .. امرأة أمريكية تضرم النار بمنزل حبيبها إثر شجار معه

أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام امرأة بإضرام النار بمنزل حبيبها بعد شجار عنيف دار بينهما، ما أدى إلى مقتل رجل في الثانية والسبعين من عمره.

ويظهر مقطع الفيديو، المرأة الغاضبة وهي تحمل إناء يحتوي على وقود سريع الاشتعال، وتلوح بمطرقة، وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وقد لقي ويلي غرير (72 عاماً) حتفه في الحريق الذي افتعلته المرأة الغاضبة، في منزله ليل الجمعة الماضية.

وتقول التقارير بأن المرأة قامت بهذا الفعل بعدما تشاجرت مع حبيبها الذي كان يقطن في نفس المنزل مع السيد غرير. ولم تتضح علاقة غرير بالشاب الذي لم يكن متواجداً في المنزل أثناء وقوع الحادث.

وقالت شاهدة العيان جيسي هيندز، بأنها شاهدت امرأة توجه العديد من الضربات لإحدى نوافذ المنزل قبل أن تحضر إناء مليئاً بالوقود من الكراج، وتستخدمه في إضرام النار بالمنزل.

وأضافت جيسي: “لقد سألتنا المرأة إن كان بحوزتنا ولاعة فأجبناها بالنفي. ومن ثم قامت برمي عبوة الوقود عبر إحدى نوافذ المنزل الذي اشتعلت فيه النيران بسرعة، وفرت من المكان، بينما حاول الجيران تحطيم باب المنزل ولكنهم فشلوا في إنقاذ الرجل العجوز الذي كان محتجزاً في داخله”

ويجدر بالذكر بأن عائلة المرأة وجهت نداء لها عبر محطة فوكس 6 الإخبارية طالبتها فيه بتسليم نفسها للشرطة على الفور، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عكس السير