بالفيديو .. مصري يسقط من لعبة ملاهٍ و يصاب بكسور خطيرة

أصيب شاب مصري بكسور خطيرة في جميع أنحاء جسده، إثر سقوطه من إحدى ألعاب الملاهي بإحدى النقابات المهنية بمنطقة #الزمالك في #القاهرة .

وتلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغاً بسقوط شاب خلال وجوده في إحدى الألعاب الهوائية بملاهي نقابة مهنية بمنطقة الزمالك، بحسب ما ذكرت قناة العربية، أصيب على إثرها بكسور خطيرة في العمود الفقري والرقبة، ورضوض وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده وحالته العامة صعبة.

وطالب أصدقاء الشاب المصري بغلق الملاهي، وتكفل النقابة والشركة المالكة بنفقات علاج الشاب الذي يرقد في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

عكس السير