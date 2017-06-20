بايرن ميونخ : التعاقد مع كريستيانو رونالدو مجرد شائعة

نفى نادي #بايرن_ميونخ الألماني خبراً حول رغبته في التعاقد مع نجم #ريال_مدريد الإسباني، البرتغالي #كريستيانو_رونالدو .

وقال بايرن عبر موقع الإلكتروني الرسمي: “البطة بإمكانها الطيران قليلاً مثل بعض الشائعات، ولهذا توجب أن نوضح لجماهيرنا أن النادي لا يفكر في التعاقد مع كريستيانو رونالدو”.

وأضاف وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “نشرت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت شائعة عن رغبتنا في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، وهو ما تناقلته بعض الصحف الألمانية”.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي “البافاري”، كارل هينز رومينيغه، في نفس البيان: “عادة لا نرد على الشائعات، لكن بما أن الشائعة هذه المرة عن كريستيانو رونالدو فيتوجب التوضيح بأننا لا نفكر في التعاقد معه”.

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