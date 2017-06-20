بلجيكا : 8 من أصل كل 10 شهادات يقدمها اللاجئون يتم الاعتراف بها .. و السوريون في المقدمة

تضاعفت أعداد المتقدمين بطلبات لمعادلة الشهادات في بلجيكا، عام 2016 مقارنة بعام 2015، حيث ارتفع العدد من 482 طلباً، إلى 965.

وقالت صحيفة “دا مورخن” البلجيكية، أول أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، إن منظمة (NARIC)، والتي تعمل على معادلة الشهادات، استلمت 512 ملفاً، قبلت منها 394 فقط.

وتقرر المنظمة إلى أي مستوى يمكن أن تعادل الشهادة، وفيما إذا كانت صالحة للدراسة مباشرة بمجال الهندسة أو التمريض، على سبيل المثال.

وبحسب الصحيفة، فإن الطلبات التي تم الموافقة عليها هي 84 معادلة خاصة، و112 معادلة مستوى الشهادة للشهادات العليا، إضافة للموافقة على طلبين لمعادلة خاصة، و196 معادلة مستوى الشهادة للمستوى الثانوي.

وتعتبر طلبات اللاجئين جزءاً من الطلبات، حيث تم تقديم 4354 طلباً بالمجمل العام الماضي، بزيادة 16% عن عام 2015.

ويسمح للاجئين بتقديم ملف ناقص للمنظمة بشكل مجاني، بسبب ظروفهم التي لا تسمح غالباً بتقديم جميع المستندات المطلوبة.

وغالبية هذه الطلبات من سوريا بمعدل (357 طلب)، والعراق (185 طلب)، وفلسطين (59 طلب).

و ذكرت الصحيفة أن ثمانية من أصل عشرة شهادات يقدمها اللاجئون، يتم الاعتراف بها.

من جانبها، أكدت وزيرة التعليم البلجيكية هيلدا كريفيتس، أن معادلة الشهادات هو عامل هام للاندماج والتوظيف، وقالت: “أمر جيد أن يجد المزيد من الناس طريقهم للمنظمة، لأن سوق العمل لدينا في الإقليم الفلمنكي يحتاج لجميع المواهب”.

عكس السير