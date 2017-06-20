” تجهيز 30 خروفاً للشواء ” .. صحيفة ألمانية : ملك السعودية يحجز فندقاً كاملاً خلال مشاركته في قمة العشرين

قالت وسائل إعلام ألمانية إن ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، حجز فندقاً فخماً بالكامل، في مدينة هامبورغ، شمالي ألمانيا، تمهيداً لحضوره قمة العشرين المنتظرة في شهر تموز المقبل.

مجلة “فوكوس” الألمانية قالت، بحسب ماترجم عكس السير، إن الملك السعودي استأجر فندق “فيرياهريسزايستين” المعروف بالمدينة، مضيفةً أنه حجز كامل الغرف البالغ عددها 156، حيث سيقيم فيها الملك وحاشيته ما بين الرابع والتاسع من تموز المقبل.

وسيكون من ضمن الوفد ابن الملك “وزير الدفاع السعودي”، ومئات آخرين، كما سينتشر بقية الوفد بفنادق أخرى في المدينة.

ونقلت عن صحيفة “هامبورغر ابندبلات” المحلية قولها: “إن العائلة المالكة ستجلب الطهاة الخاصين بها، وسيتم شواء 30 خروفاً”.

ومن المنتظر أن تعقد قمة مجموعة العشرين، يومي السابع والثامن من الشهر المقبل بمدينة هامبورغ، شمالي ألمانيا.

عكس السير