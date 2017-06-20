تراجع إيرادات قناة السويس 0.3 بالمئة خلال 5 أشهر

حققت قناة السويس خلال الشهور الخمسة الأولى من العام 2017 عائدات بلغت نحو 2.064 مليار دولار بتراجع طفيف بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2016.

وبلغت إيرادات قناة السويس خلال الشهور الخمسة الأولى ( يناير- كانون الثاني- مايو/ أيار 2016)، 2.071 مليار دولار .

وقالت إحصائية الملاحة الدورية الصادرة عن قناة السويس والتي نشرت الاثنين على موقع رئاسة الحكومة المصرية إن عائدات مايو/ أيار 2017 بلغت 439.8 مليون دولار بزيادة 0.7 بالمئة عن عائدات مايو/ أيار 2016 والتي بلغت 436.5 مليون دولار.

وكانت إيرادات قناة السويس في مصر قد تراجعت بنسبة 3.2%، إلى 5.005 مليار دولار في العام 2016، مقابل 5.175 مليار في 2015، وفق بيانات رسمية.

وفي 6 أغسطس/آب 2015، افتتحت مصر وسط حضور دولي بارز قناة السويس الجديدة، وتتوقع ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023 .

وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية قناة السويس في تصريحات صحفية إن عائدات القناة بدأت تشهد زيادة في معدلاتها مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي نسبيا في منطقة شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. (ANADOLU)

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