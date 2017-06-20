تركيا تحترم قرار اليونان عدم تسليم ثمانية جنود أتراك فروا إليها

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الاثنين إن بلاده تحترم قرار اليونان عدم ترحيل ثمانية جنود أتراك فروا إليها بعد محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو تموز الماضي.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني اليكسيس تسيبراس في أثينا “نرغب في أن تسلم اليونان من نفذوا بشكل واضح انقلابا ضد دولتنا. نحترم قرار القضاء ولا نريد لهؤلاء الانقلابيين أن يضروا بالعلاقات التركية اليونانية”.

وفي مايو أيار رفضت محكمة يونانية طلبا ثانيا من تركيا لتسليمها آخر جنديين بين مجموعة مكونة من ثمانية عسكريين هربوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب مما أثار رد فعل غاضبا من أنقرة.

وبدوره شدد تسيبراس على ضرورة احترام القرار الذي اتخذه القضاء اليوناني.

وقال في المؤتمر الصحفي “قال القضاء اليوناني كلمته في هذه القضية … ويجب احترام هذا القرار بشكل كامل”. (REUTERS)

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