تشيلسي يخطط لخطف نجم آرسنال أليكس تشامبرلين

أبدي نادي #تشيلسي الإنكليزي اهتمامه في ضم نجم #آرسنال ، #أليكس_أوكسلاند_تشامبرلين ، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ليضع مدرب “الغانرز” في موقف محرج أمام جماهير النادي.

وقالت قناة “سكاي سبورتس نيوز”، إن مدرب تشيلسي، الإيطالي أنطونيو كونتي، يرغب في ضم نجم آرسنال (23 عاماً) إلى “البلوز”، مشيراً إلى أنه “سيكون إضافة مثالية للنادي حال وافق على الرحيل عن آرسنال”.

وانضم تشامبرلين إلى صفوف آرسنال في 2011، قادماً من ساوثامبتون، شارك معه في 129 سجل خلالها 9 أهداف.

يذكر أن مانشستر سيتي أبدى هو الآخر اهتمامه خطف تشامبرلين من آرسنال.

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