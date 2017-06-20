توفي الرجل لاحقاً متأثراً بإصابته .. لبنان : مجهول في سيارة يطلق النار على سوري و يفر هارباً ! ( فيديو )

قالت قناة LBC اللبنانية، يوم أمس الاثنين، إن سورياً قتل في منطقة غزير بجبل لبنان، وسط ظروف غامضة.

وذكرت القناة أن السوري محمد دادو البالغ من العمر 34 سنة، والذي يعمل سائقاً لدى محامٍ في غزير، عثر على جثته قرب ثانوية غزير مصابة بطلقين ناريين من الخلف، بحسب مصدر أمني.

وفيما فتحت تحقيقات بالحادث، أشار شقيق الضحية، بحسب القناة، إلى الشك بشخص هدده سابقاً.

وأظهر مقطع فيديو (اضغط للمشاهدة) لحظة إطلاق النار على السوري، ما أدى إلى إصابته ووفاته متأثراً بجراحه في وقت لاحق، بحسب المصدر ذاته.

وختمت القناة بالقول، إن “هوية القاتل أصبحت معروفة لدى القوى الأمنية والعمل جار للقبض عليه”.

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