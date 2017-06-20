خبراء : الجلوس طويلاً يعجل بالشيخوخة

حذرت مجلة “فرويندين” الألمانية من أن الجلوس طويلا يُعجّل بـ #الشيخوخة ، حيث إنه يُعيق عملية الأيض، فضلاً عن أنه يسبب مشاكل الظهر.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أن قلة الحركة تؤدي إلى نقص إنزيم “ليبوبروتين ليباز”، الذي تُنتجه العضلات ويدخل في عملية تفكيك الدهون.

ومَن يقضي معظم وقته (من 9 إلى 11 ساعة يومياً) جلوساً، سواء في العمل أو الترام أو أريكة المنزل، فإنه يُعجّل بعملية تفكيك العضلات الطبيعية بشكل كبير. ويتسبب ضعف العظام وعدم الحركية في شيخوخة الجسم.

ولتجنب الشيخوخة المبكرة، تنصح “فرويندين” بدمج الأنشطة الحركية في جدول الحياة اليومية، وذلك بصعود الدرج بدلاً من استخدام المصعد مثلاً، مع المواظبة على ممارسة تمارين تقوية العضلات في صالة اللياقة البدنية.

وبشكل عام ينصح خبراء الصحة بممارسة الأنشطة الحركية بمعدل لا يقل عن ساعة يومياً، مع مراعاة التعرق أثناء التمرين وممارسة تمارين الإطالة. ( DPA )

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