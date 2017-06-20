رئيس ” فيفا ” : تقنية ” حكم الفيديو ” مستقبل كرة القدم

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ( #فيفا )، #جياني_إنفانتينو ، باستخدام تقنية الفيديو في التحكيم في بطولة كأس العالم للقارات المقامة في #روسيا .

وذكر إنفانتينو لموقع “فيفا” : “أنه سعيد للغاية بالدعم التقني لحكام الساحة، وأضاف أن هذا هو مستقبل كرة القدم الحديثة”.

وأعرب إنفانتينو عن اعتقاده بأن هذه التقنية لم تصل بعد إلى نهاية تطورها، ورأى أن “اختبار هذه التقنية خلال كأس القارات سيساعدنا أيضاً في تحسين عملية سيرها وعملية الاتصال”.

وحتى الآن جرى الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم خلال كأس القارات في روسيا، خمس مرات بعد أول أربع مباريات، مرة واحدة في مباراة ألمانيا وأستراليا ومرتين في مباراة تشيلي والكاميرون ومرتين في مباراة البرتغال والمكسيك.

وانتهت الحالات الخمس بقرار محدد، إما باحتساب هدف أو عدم احتسابه، وتراوحت مدة اتخاذ القرار في هذه الحالات بين 56 ثانية، ودقيقتين وتسع ثوان، وعلى الرغم من أن الاستعانة بالفيديو في المرات الخمس انتهت باتخاذ القرار الصحيح إلا أنها أثارت بعض الارتباك بين اللاعبين والجماهير. ( DPA )

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