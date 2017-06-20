روبرت ليفاندوفسكي يفتح النار على أنشيلوتي

كشف وكيل أعمال البولندي #روبرت_ليفاندوفسكي أن المدرب #كارلو_أنشيلوتي لم يساند اللاعب لينهي الموسم كهداف الدوري الألماني.

وخسر ليفاندوفسكي سباق هداف البوندسليغا في اليوم الأخير، لصالح هداف بوروسيا دورتموند بيير إيميريك أوباميانغ، بفارق هدف واحد.

ووفقا لصحيفة “كيكر” الألمانية، قال مايك بارثل، وكيل أعمال ليفاندوفسكي وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز: “روبيرت (ليفاندوفسكي) قال لي لم يكن هناك دعم حقيقي من المدرب في المباراة الأخيرة كي يصبح هداف الدوري”.

وأكد بارثل أن ليفاندوفسكي شعر بإحباط لم يشعر به من قبل، بسبب تخلي المدرب واللاعبين عنه في سباق الهدافين.

يذكر ان اللاعب البالغ من العمر 28 عاما أنهى الموسم مسجلا 30 هدفا في الدوري ليصل رصيده مع بايرن ميونيخ إلى 77 هدفا خلال 96 مشاركة.

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