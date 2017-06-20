سكان ” أسجارديا ” يصوتون على مستقبل أول دولة فضائية في العالم ( فيديو )

يمكن لسكان #أسجارديا المستقبليين التصويت على قانون الدستور المقترح لأول دولة فضائية في العالم، وعلمها وكذلك نشيدها الوطني.

ويمكن للمواطنين المسجلين في دولة أسجارديا، التصويت، خلال 24 ساعة، إلكترونيا على مستقبل دولتهم، في اليوم الوطني، الذي يصادف يوم 18 يونيو حسب التقويم الميلادي.

ويذكر أنه تم الإعلان عن إقامة الدولة الفضائية، المعروفة رسميا باسم “مملكة أسجارديا الفضائية”، في 12 أكتوبر عام 2016، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وسيصوت المواطنون البالغ عددهم 214 ألف و255 مواطنا، المنتمين إلى 200 دولة مختلفة، على 5 بنود وهي: إعلان الدولة، والدستور، والعلم الوطني، والشارات، والنشيد الوطني.

وفيما يلي 5 أمور هامة يجب معرفتها عن الدولة الفضائية المستقبلية:

1- البداية

أُعلن عن دولة أسجارديا لأول مرة في باريس، يوم 12 أكتوبر 2016، (أو 5 أكتوبر حسب التقويم الأسجاردي)، من قبل العالم الروسي، إيغور أشوربيلي.

وأعلن أشوربيلي عن إطلاق أول قمر اصطناعي، أسجارديا-1، إلى الفضاء عن طريق ناسا، الخريف القادم.

2- المواطنون

اتضح أن عددا قليلا من الأشخاص مهتمون بالانضمام إلى أول مجتمع فضائي في العالم، حيث وقّع ما يقرب من 200 ألف شخص على مشروع الانتساب لدولة، أسجارديا، في غضون الأربعين ساعة الأولى من الإعلان.

ويُقال إن هذا العدد ارتفع إلى أكثر من 500 ألف شخص، ولكن مُنح 200 ألف فقط من المرشحين “الجادين” الجنسية.

وسيكون أشوربيلي رئيس الدولة الفضائية في السنوات الخمس الأولى، حيث ستُجرى انتخابات برلمانية لاختيار خليفته، ليبدأ سكان أسجارديا طريقهم نحو السلم السياسي، عند بدء الجولة الأولى من الانتخابات في 24 يونيو.

ويمكن للمواطنين أيضا إحداث تغيير هام في تاريخ الدولة، من خلال تقديم الالتماس والطلبات لأي قائد أسجاردي، بما في ذلك رئيس الدولة أو رئيس أي فرع من فروع الحكومة. ويتطلب الالتماس وجود نحو ألف توقيع لعرضه أمام الحكومة.

3- الأمم المتحدة

يوجد لدى أسجارديا العديد من القضايا القانونية التي تحتاج إلى الفرز والحل، قبل أن تصبح دولة معترف بها.

ويعمل المجتمع الفضائي على تطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول على الأرض، وذلك من أجل الاعتراف به من قبل الأمم المتحدة، وفقا لموقع الدولة الفضائية.

وتحتل أسجارديا حاليا المرتبة 185 بين دول العالم، تبعا لحجم سكانها.

4- مستقبل أسجارديا

سيُطلق أول قمر اصطناعي لأسغارديا، Asgardia-1، من مرفق الطيران Wallops Flight Facility، التابع لناسا، في جزيرة Chincoteague، بولاية فرجينيا الخريف القادم.

ويتميز القمر الاصطناعي بسعة تخزينية تبلغ 512 غيغابايت، مع القدرة على تحمل ما يكفي من المعلومات الشخصية، لنحو 1.5 مليون أسجاردي، كما يمكن تحميل حوالي 300 كيلوبايت من البيانات، على مدى عمر القمر الاصطناعي، بالإضافة إلى دستور الدولة والعلم، وغيرها من البيانات الحكومية.

ومن المقرر إطلاق قمر اصطناعي آخر العام 2018، يهدف إلى توفير الخدمة لملايين من سكان أسجارديا في الفضاء.

وقال أشوربيلي إن “قمر Asgardia-1، سيشهد بداية عصر الفضاء الجديد، بنقل المواطنين إلى الفضاء بشكل افتراضي في البداية”.

5- التقويم الأسجاردي

يتميز تقويم الدولة الفضائية بوجود 13 شهرا، ويبدأ أي شهر أو عام بيوم الأحد، وستحمل الأيام نفس التواريخ كل عام. ويُسمى الشهر الإضافي، الواقع بين يونيو ويوليو، أسجارد.

ويوجد 3 أيام عطلة معتمدة في تقويم الدولة حتى الآن: 12 أكتوبر، تاريخ ميلاد أسجارديا، و31 ديسمبر، اليوم السنوي، و18 يونيو، يوم الوحدة الوطنية.

ويمكن الإجابة عن الأسئلة المقترحة عبر موقع asgardia.space.

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