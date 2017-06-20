شابة أمريكية تخسر عينها بسبب ” خراج ” في ضرسها !

بعدما قصدت شابة أمريكية طبيب الأسنان إثر آلام مبرحة في أحد أضراسها، تبين بأنها مصابة بنوع نادر من #السرطان يؤدي إلى تآكل اللحم في جسدها، وتم إخضاعها لعملية جراحية لإزالة الورم الذي كان في مرحلة متطورة.

وقصدت سيري جونز (22 عاماً) طبيب الأسنان لإزالة ما ظنت أنه خراجاً في أحد أضراسها، لتفاجأ بأن الأمر أكثر خطورة، وأنها مصابة بنوع نادر من السرطان يؤثر على العديد من الغدد في الرقبة والرأس.

وقد خضعت جونز لعملية جراحية عاجلة استغرقت 36 ساعة، تم خلالها إزالة عينها اليسرى والورم الذي انتشر في الجهة اليسرى من وجهها، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، كما قام الجراحين باستبدال عظام الجهة اليسرى من فكها بصفائح من التيتانيوم المعدنية، بعدما تبين بأن السرطان قد انتشر فيها بشكل كبير.

ونقلت الآنسة جونز إلى مركز جاكسنوفيل لعلاج الأورام، في ولاية فلوريدا الأمريكية، للخضوع للعلاج بالأشعة بهدف إزالة الخلايا السرطانية المتبقية، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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