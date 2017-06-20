قائد الجيش الأمريكي : حريصون على إستمرار علاقاتنا الإستراتيجية مع تركيا

قال قائد الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد، إن الولايات المتحدة حريصة على العلاقات الاستراتيجية مع تركيا، وأنها زودت تركيا بمضمون الأسلحة التي تم إرسالها لمنظمة “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابية.

وأضاف دانفورد، خلال مشاركته، يوم الإثنين، في مأدبة غداء نظمها نادي الصحافة الوطني في العاصمة الأمريكية واشنطن، وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، سوف يلتقي الأسبوع القادم نظيره التركي “فكري اشيق”،

وإن ماتيس أرسل لـ “اشيق”، الخميس الماضي، رسالة تتضمن تفاصيل حول الأسلحة المقدمة لمنظمة “ب ي د/ بي كا كا” الإرهابية.

وتابع: “الولايات المتحدة قدمت آلاف القطع من الأسلحة الخفيفة للجماعات الكردية التي تعتبرها تركيا منظمات إرهابية”.

وأشار إلى أنها زودت الجانب التركي بالتقارير المطلوبة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تركز العمل على استمرار العلاقات الاستراتيجية مع تركيا، وأنه زار الأخيرة تسع مرات في الأشهر الـ 12 الماضية، حيث التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركي الجنرال خلوصي أكار، أكثر من 15 مرة خلال العام الماضي.

وشدد دانفورد، على أن القيام بعمليات ضد تنظيم داعش الإرهابي، دون الإضرار بالعلاقات مع تركيا هو أحد أبرز أهداف الولايات المتحدة، لذلك، فإن الولايات المتحدة أجرت مفاوضات مع الأتراك وتعمل على تقاسم همومهم وإعطائها الأولوية المطلوبة. (ANADOLU)

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