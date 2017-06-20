قطر للبترول تعلن بدء تزويد السفن بالوقود اعتباراً من الإثنين

أعلنت قطر للبترول (حكومية)، عن توفير عمليات التزود بالوقود لسفن الشحن البحري، التي تزود الموانيء القطرية، اعتباراً من الإثنين.

وجاء في بيان صادر عن “قطر للبترول”، أن عملية التزود بالوقود ستتم باستخدام سفينة خاصة لخدمة البواخر التي تحمل أي مستوردات أو صادرات قطرية عبر البحر.

واعتبر سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن تزويد السفن بالوقود، يعد خطوة هامة نحو مزيد من اعتماد قطر على نفسها لتزويد السفن بالوقود.

كانت السفن القادمة لقطر، تتزود سابقاً بالوقود من الجانب الإماراتي، إلا أن قيام الأخيرة بغلق مجالها البحري أمام الدوحة، حال دون حصولها على حاجتها من الوقود.

وقال الكعبي في البيان، إن “الأزمة الحالية المؤسفة أثّرت على العديد من عملاء الشركة، من خلال قرارات إقليمية حدّت من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم في الوقت المناسب، وبطريقة اقتصادية فعّالة”.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدّدت الدوحة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

وأفاد الكعبي بأن “عمليات التزود بالوقود من سفينة إلى سفينة، هو إجراء مؤقت، صمم ليلبي توقعات عملائنا التجارية بأمان، إلى حين وضع حل دائم موضع التنفيذ”. (ANADOLU)

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