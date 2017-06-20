ماذا أجاب مارادونا عن سؤال : ميسي أم رونالدو ؟

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ومدرب #الفجيرة الإماراتي، #دييغو_مارادونا إنه يفضل مواطنه ليونيل ميسي بعض الشيء على كريستيانو رونالدو، لكنه أكد في الوقت نفسه أن نجم فريق #برشلونة “ليس أفضل كثيراً” من المهاجم البرتغالي، الذي وصفه بـ “الوحش”.

وصرح مارادونا في مقابلة مع محطة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية : “يعجبني ميسي أكثر، لكن ليس معنى هذا أنه أفضل من كريستيانو، ليس الأمر كذلك”.

وأشار إلى أن ميسي ليس مطالباً بالفوز بكأس العالم ليدخل تاريخ كرة القدم، فالأمر يحتاج إلى أن يقف خلفه فريق قوي، فهو لا يستطيع الفوز ببطولة بمفرده.

وتابع النجم الأرجنتيني: “ليس من السهل الفوز بكأس العالم وما زلت أصر أن ليو ليس ملزماً بتحقيق مزيد من الألقاب، هو يمتع عندما يلعب الكرة، يمر من اللاعبين كما لو كانوا دمى”.

وأكد مارادونا، الذي يدرب حالياً فريق الفجيرة الإماراتي، أن ميسي يلعب جيداً بشكل عام: “لا أتذكر أنني رأيته يلعب بشكل سيء”.

وأضاف: “الفوز بالمونديال بالنسبة لي لن يغير شيئاً، هي مجرد صورة، إنهم يعطونك الكأس المزيفة، الكأس الحقيقية تظل في فيفا”. ( EFE )

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