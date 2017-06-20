محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف الإيطالية

تصدر لاعب روما الإيطالي، النجم المصري #محمد_صلاح ، عناوين الصحف الإيطالية ، بعدما بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف ليفربول الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشرت صحيفة اليوم السابع المصرية، أهم ما ذكرته الصحف الإيطالية :

“البداية مع صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، التي عنونت “محمد صلاح يودع روما مقابل 40 مليون يورو من ليفربول.. دي فرانشيسكو المدرب الجديد يطلب ضم بيراردي ومونشي يتفاوض مع ساسولو”.

كما تصدرت صورة محمد صلاح غلاف صحيفة ليغو، التي عنونت “ودعاً صلاح.. الاتفاق تم.. روما يوافق على رحيل اللاعب المصري إلى ليفربول مقابل 40 مليون يورو، بالإضافة إلى 4.5 مليون يورو حوافز”.

وكتبت صحيفة لاستامبا، “روما يبدأ البحث عن محمد صلاح جديد”، في إشارة إلى اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف روما على غرار بيرادري، والجزائري رشيد غزال.

ومن المنتظر أن يغادر محمد صلاح إلى إنكلترا خلال الساعات المقبلة، تمهيداً للخضوع للكشف الطبي، ومن ثم التوقيع على عقود انتقاله لصفوف “الريدز”، بعدما توصل ناديا روما وليفربول لاتفاق يقضي بحصول النادي الإنكليزي على خدمات اللاعب المصري مقابل 45 مليون يورو.

عكس السير