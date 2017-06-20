ميلان: دوناروما يود البقاء .. و لكن رايولا يريد المال

قال الرئيس التنفيذي لنادي #ميلان ، ماركو فاسوني، إنه من الواضح له أن الحارس #جانلويجي_دوناروما “غير متيقن من رغبته في الرحيل” عن النادي، وأن وكيله #مينو_رايولا هو الذي زرع الشك في اللاعب الدولي الإيطالي.

وأضاف في مقابلة نشرتها صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت: “منذ بداية المفاوضات كان يود رايولا تأخير التوقيع، في حين كان يقول دوناروما لنا إنه يريد الميلان، وكان يقولها وهو ينظر لنا في أعيننا، كان صريحاً”.

وتابع: “في النهاية ساد خط رايولا، من الواضح لي أن دوناروما غير متيقن من رغبته في الرحيل عن الميلان”.

واتهم فاسوني وكيل اللاعب بالتفكير بشكل أكبر في العوائد الاقتصادية أكثر من مصلحة دوناروما.

وأبدى فاسوني استعداده لحل الأمر مع اللاعب بقوله: “لو تلقينا اتصالاً يعرضوا علينا إمكانية العودة للحديث، سنفعل ذلك دون مشكلة، هناك من جانبنا استعداد للعودة للحديث، رايولا كان قاطعاً، ولكنه لم يستبعد أن يجتمع الطرفان مجدداً”.

وينتهي عقد دوناروما (18 عاماً) مع ميلان في 30 يونيو (حزيران) 2018، مما يتيح له التفاوض مع نادي جديد اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكان ميلان قد اقترح على الحارس الخميس الماضي، التجديد لخمسة مواسم مقابل 4 ملايين يورو في الموسم، ولكن دوناروما رفض العرض. ( EFE )

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